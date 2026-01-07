Alla scoperta dei funghi Nicolò Oppicelli al Palazzetto polivalente di Albignasego

Nicolò Oppicelli guida un incontro dedicato alla scoperta dei funghi presso il Palazzetto Polivalente di Albignasego. L’evento offre l’opportunità di conoscere le varietà più comuni e le caratteristiche di questo importante regno naturale, con attenzione alle curiosità e alle peculiarità dei funghi. Un’occasione per approfondire la conoscenza di un settore affascinante e rilevante per la biodiversità locale.

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1614934129694255Ad Albignasego (PD) presso il Palazzetto Polivalente (via Pirandello 2), un appuntamento dedicato alla scoperta del regno dei funghi, dai porcini alle curiosità della natura. Relatore, Nicolò Oppicelli, noto micologo, divulgatore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Alla scoperta dei funghi, Nicolò Oppicelli al Palazzetto polivalente di Albignasego Leggi anche: Alla scoperta del mondo dei funghi: gli studenti protagonisti alla mostra micologica Leggi anche: Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Funghi velenosi, come riconoscerli. Nicolò Oppicelli: “Troppe fake news, ecco gli errori da evitare” - Ma la prima cosa che ci spedisce al pronto soccorso, chiarisce l'esperto, "è l'inconsapevolezza, le persone raccolgono e soprattutto consumano senza sapere che cosa hanno messo nel piatto, al di là di ... quotidiano.net Il mio Amico Albero Parco Francesco Salerno. . Progetto ALBERO HABITAT. Postazione di legno morto a terra. Alla scoperta dell’affascinante mondo dei funghi che degradano il legno con Stefano Corsanici. Micologo iscritto all'albo nazionale. I funghi ligni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.