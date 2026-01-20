Alisha Lehmann è sparita dal campo da mesi | cosa è successo alla calciatrice del Como

Alisha Lehmann, attaccante svizzera di 26 anni, ha recentemente lasciato il Como Women dopo un breve periodo in cui le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative. Dopo un passato alla Juventus, il suo trasferimento al Leicester rappresenta il prossimo passo nella sua carriera. Questa situazione solleva domande sulle motivazioni di questa decisione e sul futuro della calciatrice nel panorama del calcio femminile.

Dopo il flop alla Juventus, anche l'esperienza al Como Women è stata un flop per Alisha Lehmann: la 26enne attaccante svizzera sta per trasferirsi al Leicester.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

