Alisha Lehmann è sparita dal campo da mesi | cosa è successo alla calciatrice del Como
Alisha Lehmann, attaccante svizzera di 26 anni, ha recentemente lasciato il Como Women dopo un breve periodo in cui le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative. Dopo un passato alla Juventus, il suo trasferimento al Leicester rappresenta il prossimo passo nella sua carriera. Questa situazione solleva domande sulle motivazioni di questa decisione e sul futuro della calciatrice nel panorama del calcio femminile.
