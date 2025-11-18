Furto in casa di Alisha Lehmann la calciatrice la butta sull’ironia | Ladri la prossima volta pulite ho un disturbo ossessivo compulsivo
Moltrasio (Como), 18 novembre 2025 – Scoprire che i ladri sono entrati in casa propria, rovistando dappertutto, specie negli armadi, toccando e buttando all’aria vestititi e altri effetti personali, può essere davvero traumatico. C’è però chi riesce anche a reagire con ironia, nonostante il dramma e il fastidio. Lo ha fatto Alisha Lehmann, 26 anni, calciatrice svizzera in forza al Como, una delle più forti calciatrici al mondo, che ha postato un breve video su Instagram per far vedere i suoi 16 milioni di follower quanto era accaduto nella sua abitazione di Moltrasio, sul lago di Como. Como, furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
