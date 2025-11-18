Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann E lei ci scherza su | La prossima volta pulite

La sportiva, anche nazionale svizzera, ha postato un video sul suo profilo Instagram, che conta 16 milioni di followers, in cui mostra la sua abitazione di Moltrasio, sul lago di Como, totalmente a soqquadro. "Next time people rob my house, can you please clean up after, cause I've got OCD". Tradotto: la prossima volta che rubate in casa mia, pulite dopo, ho un disturbo ossessivo compulsivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann. E lei ci scherza su: "La prossima volta pulite"

