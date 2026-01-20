Albano truffa dei finti carabinieri | 94enne derubato in casa

Un uomo di 94 anni è stato vittima di una truffa ad Albano Laziale, in cui i malviventi si sono spacciati per carabinieri. Durante l’episodio, l’anziano è stato derubato di denaro e gioielli all’interno della propria abitazione. Questa vicenda evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione di fronte a tentativi di raggiro di questo tipo.

Un anziano di 94 anni è stato derubato di denaro e gioielli nella propria abitazione ad Albano Laziale, al termine di una truffa orchestrata con la tecnica dei finti carabinieri. Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente militare che, con toni allarmanti, ha annunciato presunte verifiche giudiziarie legate al suo veicolo. Poche decine di minuti dopo, un uomo si è presentato alla porta, riuscendo a entrare in casa e ad allontanarsi con il bottino. La telefonata e la messinscena del controllo. Secondo quanto ricostruito, l'anziano ha ricevuto più chiamate sul telefono fisso.

Capriglia Irpina, attenzione alla truffa dei finti CarabinieriL’amministrazione di Capriglia Irpina avvisa i cittadini di prestare attenzione a possibili truffe, in particolare a quelle legate a falsi Carabinieri.

Leggi anche: Truffa dei finti carabinieri, si affaccia alla finestra per chiedere aiuto e cade: grave

