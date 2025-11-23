Truffa dei finti carabinieri si affaccia alla finestra per chiedere aiuto e cade | grave

Cesena, 23 novembre 2025 – Nuova tentata truffa trasformata in rapina da due finti carabinieri a Cesena a danno di due giovani sorelle che abitano in città in via Tunisi. Se da una parte il lavoro fatto in sinergia fra i Carabineiri di Cesena e la Polizia di Stato del Commissariato di Cesena, ha dato i suoi frutti con il recupero della refurtiva e l’ arresto dei due ladri, 30enni, incensurati, di Napoli, dall’altro la brutta vicenda ha avuto un epilogo che poteva finire in una terribile tragedia. La caduta dalla finestra e l’inseguimento. Una delle due giovani ha chiesto aiuto dalla finestra della sua casa, ma, nell’agitazione del momento, è caduta dal primo piano dell’abitazione, riportando delle gravi lesioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

