Truffa dei finti carabinieri si affaccia alla finestra per chiedere aiuto e cade | grave
Cesena, 23 novembre 2025 – Nuova tentata truffa trasformata in rapina da due finti carabinieri a Cesena a danno di due giovani sorelle che abitano in città in via Tunisi. Se da una parte il lavoro fatto in sinergia fra i Carabineiri di Cesena e la Polizia di Stato del Commissariato di Cesena, ha dato i suoi frutti con il recupero della refurtiva e l’ arresto dei due ladri, 30enni, incensurati, di Napoli, dall’altro la brutta vicenda ha avuto un epilogo che poteva finire in una terribile tragedia. La caduta dalla finestra e l’inseguimento. Una delle due giovani ha chiesto aiuto dalla finestra della sua casa, ma, nell’agitazione del momento, è caduta dal primo piano dell’abitazione, riportando delle gravi lesioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#truffa dei falsi sms dalla banca: «Problemi al conto corrente». Poi la chiamata da finti poliziotti. Ecco come funziona Vai su X
Reggio Emilia, ritorna la truffa dei finti medici: ecco come funziona - facebook.com Vai su Facebook
Truffa dei finti carabinieri, si affaccia alla finestra per chiedere aiuto e cade: grave - Tragedia sfiorata per una donna rapinata in casa a Cesena, i due responsabili sono stati bloccati sull’E45 in Umbria. Segnala ilrestodelcarlino.it
Finta perquisizione in casa, donna cade dalla finestra mentre chiede aiuto ai passanti: è grave - Due uomini si erano presentati a casa di due giovani sorelle qualificandosi come appartenenti alle forze dell'ordine. Da today.it
Truffe dei finti carabinieri, l’Arma spiega come difendersi - Dopo i vari casi in pochi giorni le forze dell’ordine ricordano: "Non esiste nell’ordinamento niente di analogo alla cauzione". Secondo msn.com