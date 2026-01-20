Al via la quinta Rottamazione quando e come presentare domanda

È iniziata la quinta Rottamazione, con le procedure online disponibili per chi desidera aderire. Questa nuova definizione agevolata, prevista dall’ultima Manovra, permette di sanare debiti fiscali e contributivi con modalità semplificate. In questa guida, troverai tutte le informazioni su quando e come presentare la domanda, per agevolare il processo e garantire una corretta partecipazione alla procedura.

Al via la Rottamazione quinquies. Sono state avviate le procedure online per aderire alla nuova definizione agevolata, introdotta dall'ultima Manovra. La Rottamazione vale per i carichi affidati all'agente della riscossione tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La definizione agevolata è prevista per gli omessi versamenti degli importi dovuti, per i contributi previdenziali Inps (ma non quelli in seguito ad accertamenti), per le sanzioni delle violazioni del Codice della strada accertate dalle prefetture, ma anche per i carichi già presenti in precedenti versioni della Rottamazione. Non si può invece rottamare cartelle riguardanti debiti inerenti ad enti locali e Regioni.

