Fisco ecco come presentare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile

La presentazione della domanda di rottamazione fiscale deve essere completata entro il 30 aprile. È possibile inviare l’istanza online attraverso il form, sia in area pubblica che riservata. Per chiarimenti sulla procedura, si consiglia di consultare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono indicazioni dettagliate e aggiornate.

La Rottamazione 2026 offre l'opportunità di bloccare i pignoramenti e i fermi amministrativi sui beni del contribuente.

