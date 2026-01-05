Giubileo 2025 si chiude la Porta Santa di San Pietro | strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano

Il Giubileo 2025 si conclude martedì 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa di San Pietro. In questa giornata si svolgeranno la messa e l’Angelus, mentre le strade del Vaticano resteranno chiuse e saranno adottati divieti di sosta. Questa data segna la fine ufficiale dell’evento, che ha visto numerosi pellegrini e visitatori partecipare alle celebrazioni.

Martedì 6 gennaio si chiude il Giubileo 2025. Il programma della giornata con la Porta Santa sigillata, messa e angelus. Sicurezza rafforzata e strade chiuse.

Giubileo 2025: mons. Caiazzo (Cesena), “chiudiamo la Porta Santa, ma teniamo aperta quella del cuore. La speranza genera vita” - È l’invito che l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha consegnato alla Chiesa di Cesena- agensir.it

#giubileo2025 Solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale per la Chiusura dell'Anno Giubilare

Giubileo, cala il sipario: il 6 gennaio Papa Leone XIV chiude la Porta Santa di San Pietro | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #Sanpietro #Chiusuraportasanta #giubileo2025 - facebook.com facebook

Il Giubileo finisce, la speranza continua. @Pontifex_it chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro il 6 gennaio 2026. Così #Giubileo2025: Pellegrini di #speranza finisce, ma siamo invitate a raccogliere i suoi frutti e le grazie ricevute rinnovando la vita e l x.com

