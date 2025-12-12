Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva Maurizio Capone in Junk Solo

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli, Maurizio Capone presenta “Junk Solo”, uno spettacolo che unisce musica e narrazione. Con strumenti autocostruiti, l’artista rivela le contraddizioni dell’umanità attraverso un racconto musicale coinvolgente, evocando lo spirito di un griot africano e offrendo un’esperienza unica e suggestiva.

Maurizio Capone, come un griot africano, canta e suona con i suoi strumenti autocostruiti raccontando le contraddizioni dell'umanità. Come ogni anno, l'appuntamento natalizio al Teatro Sala Molière (Via Bognar, 21) di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, è dedicato alla musica e questa volta vedrà in scena sabato 13 dicembre, alle ore 21.00 e domenica 14

