Katy Perry in concerto al Lucca Summer Festival Data e biglietti | tutte le info

Lucca, 30 ottobre 2025 - Dopo aver raggiunto il sold out nel concerto che la vedrà protagonista domenica prossima a Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento: domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026. Biglietti. I biglietti saranno disponibili con la seguente modalità di vendita: Radio 101 Pre-sale: da mercoledì 5 novembre ore 11 a giovedì 6 novembre ore 23:59 (previa registrazione su R101.it). On-Sale generale: da venerdì 7 novembre alle 11 su www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Katy Perry in concerto al Lucca Summer Festival. Data e biglietti: tutte le info

Scopri altri approfondimenti

Un’altra icona pop arriva al Lucca Summer Festival: Katy Perry sugli spalti il 19 luglio - facebook.com Vai su Facebook

Katy Perry e Justin Trudeau, il gossip fa impazzire i social: effusioni e baci sullo yacht - X Vai su X

Katy Perry in concerto al Lucca Summer Festival. Data e biglietti: tutte le info - Con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, Katy Perry è una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop contemporan ... Da lanazione.it

Kate Perry il 19 luglio 2026 al Lucca Summer Festival - globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, Katy Perry è una delle artiste ... ansa.it scrive

Concerti, Katy Perry: una data a Lucca nel 2026 - Attesa domenica sera a Bologna, la popstar californiana annuncia un nuovo show nel nostro Paese. Segnala rockol.it