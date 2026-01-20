Aiuto da Amara nella nomina al Csm | condannata in primo grado l’ex aggiunta di Roma Lucia Lotti

Lucia Lotti, ex aggiunta di Roma e procuratrice di Gela, è stata condannata in primo grado a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari. La sentenza, emessa dal gup di Catania, si basa su un procedimento con rito abbreviato. La vicenda riguarda l’indagine sulla sua condotta durante il periodo in cui ha svolto le funzioni di magistrato.

Due anni e otto mesi per corruzione in atti giudiziari. È questa la condanna emessa con il rito abbreviato dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti di Lucia Lotti, procuratrice di Gela tra il 2008 e il 2016 e poi procuratrice aggiunta di Roma fino al 2024. A riportarlo è il Corriere della Sera, che spiega come lo stesso giudice abbia rinviato a giudizio, col rito ordinario, Piero Amara. L’ex avvocato esterno dell’Eni è attualmente imputato a Brescia con l’accusa di aver calunniato Lotti inserendola tra i presunti componenti della Loggia Ungheria. Amara ha anche sostenuto di aver parlato nel 2007 con l’allora senatore dell’Udc, Saverio Romano, per superare le resistenze del consigliere laico del Csm, Ugo Bergamo (indicato proprio in quota Udc), alla nomina della stessa Lotti al vertice della procura di Gela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aiuto da Amara nella nomina al Csm”: condannata in primo grado l’ex aggiunta di Roma Lucia Lotti Leggi anche: Alessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere in appello: ridotta la sentenza di primo grado Al via “Voci Libere”: educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale.Al via “Voci Libere”, un progetto educativo a Roma rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Incendia la sua auto, il corpo senza vita di un 35enne trovato sotto la passerella di Igne; Chi vuol essere milionario, pagelle 18 gennaio: effetto Ruota della Fortuna (8), una cotta per Gerry (6). Aiuto da Amara nella nomina al Csm: condannata in primo grado l’ex aggiunta di Roma Lucia Lotti - Due anni e otto mesi per corruzione in atti giudiziari. È questa la condanna emessa con il rito abbreviato dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti di Lucia Lotti, procuratrice di Gela tra il 2 ... ilfattoquotidiano.it L'aiuto-Barman virtuale di Thriller Café Rossella Lazzari @rossy10388 presenta la recensione di "Mandorla amara" di Cristina Cassar Scalia @cristinacassarscalia edito da @einaudieditore È in libreria da metà novembre, sempre per Einaudi, “Mandorla amar facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.