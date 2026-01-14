Al via “Voci Libere”, un progetto educativo a Roma rivolto alle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa mira a promuovere l’educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere attraverso metodologie artistiche e creative, coinvolgendo i giovani nel confronto su tematiche di sensibilità sociale. Promosso dall’ATS MEDIAMUSE e finanziato dall’Amministrazione Comunale, il progetto intende favorire una maggiore consapevolezza e rispetto tra i giovani studenti.

Roma, 14 gennaio 2026 – Sensibilizzare e coinvolgere i giovanissimi sulle tematiche di parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne attraverso linguaggi artistici, espressivi e creativi: è questo l’obiettivo del progetto educativo Voci Libere, avviato a Roma dall’ATS MEDIAMUSE, costituita da Fondazione Media Literacy ETS con Fondazione Mus-e Italia ETS e finanziato da Roma Capitale – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la promozione dell’educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere” nelle scuole secondarie di primo grado del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al via “Voci Libere”: educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale.

Leggi anche: Indipendeza economica ed educazione all’affettività nelle scuole, la ricetta UN Women per la parità di genere

Leggi anche: Legge Valditara: la Lega ritira l’emendamento che vieta l’educazione affettiva nelle scuole secondarie di primo grado

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

KARAOKE NIGHT a Corte Morea Non serve essere intonati. Serve solo avere voglia di cantare, ridere e stare insieme. Microfono aperto, voci libere, zero giudizi. Che tu sappia cantare o no, qui sei nel posto giusto. Arrosticini (10 pz) + birra piccola a 15€ facebook