Alessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere in appello | ridotta la sentenza di primo grado
Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La donna è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno riformato la sentenza di primo grado e con un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti hanno condannato a 24 anni Piffer. Un abbandono, dal 14 al 20 luglio del 2022, per il quale le sono contestate le aggravanti dei motivi futili e il legame parentale con la vittima. L’imputata, condannata in primo grado all’ergastolo, è rimasta impassibile durante la lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
