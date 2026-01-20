Air Force Renzi venduto a 1€ nel 2023 Airbus A340-500 acquistato nel 2015 per $58mln in 8 anni costi per €168mln e 29 i voli istituzionali

Nel 2023, l’Air Force Renzi è stata venduta per 1 euro. Dal 2015, l’Airbus A340-500, acquistato per circa 58 milioni di dollari, ha comportato costi complessivi di circa 168 milioni di euro e 29 voli istituzionali. Progettato per tratte intercontinentali e missioni di rappresentanza, l’aereo è stato successivamente ceduto alla compagnia Etihad, evidenziando un'evoluzione nella gestione degli asset di Stato.

L'Airbus A340-500, destinato alle tratte intercontinentali e pensato per garantire autonomia e prestigio alle missioni di Stato, è stato ceduto 3 anni fa alla compagnia Etihad per 1 euro. All'Italia, però, l'operazione è costata complessivamente 168 milioni di euro, includendo spese di utilizzo, manutenzione e gestione. L'aereo, acquistato nel 2015 per circa 58 milioni di dollari, ha effettuato solo 29 voli istituzionali in 8 anni prima di essere venduto.

