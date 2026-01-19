L’Air Force Renzi venduto a un euro | cinque governi zero responsabili

La vendita dell’Airbus A340-500, utilizzato per i voli di Stato, per un euro rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo. Tuttavia, questa operazione solleva anche questioni politiche legate a cinque governi e alla responsabilità nella gestione di un patrimonio pubblico. Un episodio che riflette le sfide e le responsabilità della leadership politica italiana nel corso degli anni.

Roma, 19 gen – La vendita per un euro dell’ Airbus A340-500 utilizzato per i voli di Stato chiude formalmente una vicenda amministrativa, ma inchioda politicamente un’intera stagione della Repubblica. Come ricostruito da un’inchiesta del Corriere della Sera, il quadrimotore parcheggiato per anni a Fiumicino è stato ceduto da Etihad ai commissari straordinari di Alitalia a titolo simbolico, prima di essere smantellato e venduto a pezzi. Un epilogo grottesco che non racconta solo uno spreco, ma una catena di decisioni politiche sbagliate, distribuite su governi diversi e mai realmente assunte fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L’Airbus A340 di Stato venduto per un euro: si chiude il caso dell’«Air Force Renzi». Ecco i documenti

L’Airbus A340 di Stato, noto come «Air Force Renzi», è stato venduto a un euro e si conclude così il caso che ha suscitato molte discussioni. L’aereo, appartenuto a Etihad e successivamente ceduto ai commissari di Alitalia, sarà smantellato dopo essere rimasto a Roma Fiumicino dal 2018. Di seguito, si presentano i documenti che chiariscono i dettagli della transazione e lo stato attuale dell’aereo.

“Air Force Renzi”, lo scandalo del super-aereo venduto per un euro: si stima un danno erariale da 40 milioni, ma chi paga?

L’affare dell’“Air Force Renzi”, l’aereo venduto per un euro, ha causato un danno erariale stimato in circa 40 milioni di euro. La differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato prima del 2018 e il valore di mercato stimato tra 15 e 30 milioni di euro alimenta il dibattito sulla responsabilità e sulla gestione di questa operazione.

