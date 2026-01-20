Un uomo egiziano del 2002 è stato arrestato a Milano per aver aggredito la compagna, schiaffeggiandola e facendo azzannare dal suo cane. L’episodio, avvenuto dopo un semplice saluto della donna a un amico, ha causato ferite che hanno richiesto cure mediche. L’indagato dovrà ora rispondere di atti persecutori e lesioni personali.

Prima ha schiaffeggiato la fidanzata, "rea" di aver salutato un amico, poi, non pago, ha aizzato contro di lei il suo cane, provocandole delle ferite che l'hanno costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso: il responsabile, un egiziano classe 2002, è stato arrestato nelle scorse ore a Milano e dovrà ora difendersi dalle accuse di atti persecutori e lesioni personali. Stando a quanto riferito dall' AdnKronos, tuttavia, l'episodio che ha comportato il fermo del giovane nordafricano sarebbe solo l'ultima di una lunga serie di vessazioni da lui compiute ai danni della compagna, oramai abituata a subire violenze di natura fisica e psicologica da parte del suo aguzzino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggredisce la compagna, "colpevole" di aver salutato un amico e la fa azzannare dal cane: egiziano in manette

Saluta un altro, il fidanzato la fa azzannare dal cane: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata, prima con uno schiaffo e poi tentando di farla azzannare dal proprio cane.

Milano, picchia la fidanzata e la fa azzannare dal cane: arrestato. Non era la prima voltaA Milano, un uomo di 24 anni è stato arrestato per aver aggredito la convivente, provocandone anche l’attacco del cane di famiglia.

