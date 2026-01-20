addio a valentino the last emperor della moda italiana

È venuto a mancare Valentino Garavani, noto stilista e fondatore del marchio Valentino, all’età di 93 anni. Figura di rilievo nel panorama della moda italiana, il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nel settore. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca e rappresenta un momento di riflessione sul patrimonio artistico e culturale lasciato in eredità.

Si è spento ieri, all’età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani, creatore dell’omonimo marchio e imperatore della moda italiana.Al suo fianco fino all’ultimo c’era Giancarlo Giammetti: socio, braccio destro e compagno di vita. La camera ardente sarà allestita a Roma, in Piazza Mignanelli, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio nella Basilica di Santa M aria degli Angeli e dei Martiri. Conosciuto come The Last Emperor, lo stilista lascia un marchio indelebile nella storia della moda internazionale: 45 anni di carriera trascorsi perlopiù sulle passarelle parigine. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Valentino Garavani, noto stilista italiano, si è spento a 93 anni nella sua casa di Roma.

Se ne va Valentino Garavani, celebre stilista italiano noto in tutto il mondo.

