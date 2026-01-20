Valentino Garavani, noto stilista italiano, si è spento a 93 anni nella sua casa di Roma. Figura di spicco nel mondo della moda, la sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la moda italiana e internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo stilista si è spento a 93 anni nella sua casa di Roma. È morto all’età di 93 anni Valentino Garavani, uno dei più grandi protagonisti della storia della moda. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che in una nota ha spiegato come lo stilista si sia spento serenamente nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. La camera ardente sarà allestita a Roma, in Piazza Mignanelli 23 (PM23), nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Valentino Garavani, leggenda della moda italiana

Addio a Valentino Garavani, icona della moda mondiale italianaÈ deceduto Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani: l’ultimo imperatore della moda italianaValentino Garavani, noto come uno dei più influenti stilisti italiani, si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda italiana; È morto Valentino Garavani, l'imperatore della moda italiana si è spento a 92 anni; Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda; Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni.

Addio a Valentino, la casa meravigliosa a Roma dell’imperatore della moda - Valentino Clemente Ludovico Garavani, il leggendario stilista italiano universalmente noto come Valentino, è morto il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni ... funweek.it