Addio a Valentino l’ultima icona della moda italiana

Se ne va Valentino Garavani, celebre stilista italiano noto in tutto il mondo. Con la sua eleganza e raffinatezza, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama della moda. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 93 anni, rappresenta una perdita significativa per il settore, che ricorderà per sempre il suo contributo e la sua storia.

Il mondo della moda dice addio a Valentino Ludovico Clemente Garavani, conosciuto universalmente come Valentino, scomparso all'età di 93 anni. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, Valentino è stato uno dei più grandi stilisti della storia, simbolo assoluto di eleganza, lusso e stile italiano nel mondo. Fin da giovanissimo mostra una naturale inclinazione per la moda e la creatività sartoriale, ispirato dalla stilista vogherese Ernestina Salvadeo. Dopo gli studi di figurino a Milano, approfondisce il francese alla Berlitz School e si trasferisce a Parigi, dove studia all' École de la Chambre Syndicale de la Couture, fucina dei più grandi couturier internazionali.

