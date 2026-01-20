Acqua nelle cabine e corridoi allagati | paura su una crociera MSC al largo del Brasile
Una condotta guasta ha provocato l’allagamento di cabine e corridoi sulla MSC Seaview al largo del Brasile. L’incidente non ha causato feriti, e i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. La compagnia ha annunciato rimborsi e misure per gestire la situazione. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e controlli regolari sulle imbarcazioni.
Un guasto a una condotta ha allagato alcune cabine della MSC Seaview al largo del Brasile. Nessun ferito; passeggeri evacuati e rimborsi previsti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo steward ha bussato alla porta gridando ‘fuoco, fuoco’, poi l’acqua ha iniziato a entrare nella cabina e abbiamo pensato che la nave stesse affondando: panico ...Paura tra i passeggeri della nave da crociera MSC Seaview quando un guasto alla condotta idrica ha allagato cabine e corridoi in Brasile ... ilfattoquotidiano.it
