Siamo stati dentro una nave da crociera MSC in costruzione Ecco come nasce un paese galleggiante

Una tradizione millenaria, intrisa di salmastro. Una liturgia laica conosciuta da chiunque viva a contatto con il mare, 365 giorni l'anno. Un auspicio di buona sorte - già in voga al tempo dei romani, dei greci, dei fenici - che ancora oggi si rinnova ogni qualvolta cominci la costruzione di una nuova grande nave. È la Coin Cerimony, che consiste nel saldare due monete in una sezione della ciglia, una a simboleggiare l'armatore e l'altra in rappresentanza del costruttore, che non vedranno più la luce fin quando l'imbarcazione non sarà dismessa e quindi smontata: una sorta di benedizione, un segno benaugurante per i passeggeri e l'equipaggio, oltre che per la nave stessa.

