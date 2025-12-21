Crociera sul Nilo scontro tra due navi | morta una turista italiana distrutte le cabine A bordo decine di connazionali

21 dic 2025

«Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana, distrutte le cabine. «A bordo decine di connazionali»

