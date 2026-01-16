Aversa biolago in stato di abbandono Dello Margio | Bacino va svuotato poi la pulizia dell’area

Il biolago di via della Repubblica ad Aversa, una volta destinato a promuovere benessere e sostenibilità, si trova attualmente in stato di abbandono. Dello Margio ha dichiarato che il bacino necessita di essere svuotato e sottoposto a una pulizia approfondita. La situazione evidenzia il degrado dell’area, che richiede interventi per ripristinare le condizioni originarie e garantire la sicurezza e la fruibilità pubblica.

Doveva essere un progetto all'insegna del benessere e della sostenibilità, ma oggi il biolago di via della Repubblica ad Aversa versa in condizioni di abbandono, tra acqua stagnante e degrado. In estate il bacino era stato chiuso e svuotato per motivi igienico-sanitari e con le piogge degli ultimi mesi si è nuovamente riempito. L'Assessora al Verde, Iolanda Dello Margio, fa sapere che il Comune si è subito attivato per ridare dignità a un'aosi dal grande potenziale. In giornata è previsto un sopralluogo della ditta costruttrice per valutare la riattivazione dell'impianto di circolazione dell'acqua, lo svuotamento del laghetto e le successive operazioni di pulizia e manutenzione dell'area circostante.

