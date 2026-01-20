Durante la partita di Champions League al Parken, Rasmus Hojlund ha ricevuto importanti elogi da parte di Copenaghen, che ha sottolineato il ruolo di Conte nel suo sviluppo. L’allenatore italiano viene riconosciuto per aver insegnato al giovane attaccante danese come sfruttare al meglio il corpo e la posizione in campo, contribuendo alla crescita tecnica di Hojlund. Un ritorno in Danimarca che ha attirato l’attenzione sul talento e sulla formazione del calciatore.

Rasmus Hojlund osservato speciale al Parken questa sera in Champions League. Il suo ritorno in Danimarca non passa mai inosservato. Specie agli occhi del tecnico danese Jacob Neestrup che si spende in elogi nei confronti di Antonio Conte per come ha fatto crescere negli anni il giocatore. A scriverne è il quotidiano danese Berlingske Højlund è in condizioni migliori rispetto agli incontri del 2023. Anche perché lo stile di gioco del Napoli di Antonio Conte si adatta meglio a lui rispetto a quello del Manchester United. “Rasmus è in una squadra e sotto la guida di un allenatore che lo utilizza esattamente come dovrebbe essere utilizzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Copenaghen esaltano Conte: «Ha insegnato a Hojlund come si usa il corpo e la posizione in campo»

È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo ConteIl Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte.

Napoli-Bologna, Neres e Politano si esaltano: “Ci davano per morti”, poi la frase a sorpresa su ConteAl termine di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana vinta 2-0 dagli azzurri, David Neres e Matteo Politano hanno commentato la partita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Rifinitura Napoli, bagno di folla a Copenaghen. Bel gesto di Conte, Oriali e Spinazzola - Antonio Conte, Lele riali e Leonardo Spinazzola non si smentiscono. Bel gesto del mister, del dirigente e del terzino verso i tifosi. msn.com

Conte: A Copenaghen a testa alta per giocarci tutte le nostre chance - È l’ultima trasferta della fase a gironi di Champions League e il Napoli l’affronta quasi con le spalle al muro, dopo essere sbarcato in Danimarca con il fardello supplementare dei tre ko subiti contr ... napoli.repubblica.it

Guardate cosa stanno preparando i tifosi allo stadio... Tutto pronto a Copenaghen per la partita contro il Napoli! - facebook.com facebook