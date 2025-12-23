Napoli-Bologna Neres e Politano si esaltano | Ci davano per morti poi la frase a sorpresa su Conte

Al termine di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana vinta 2-0 dagli azzurri, David Neres e Matteo Politano hanno commentato la partita. I due giocatori hanno parlato delle sfide affrontate, delle aspettative e di una sorpresa relativa a Conte, aggiungendo un tocco di riflessione sulla prestazione della squadra. Un confronto sincero che evidenzia l’impegno e la determinazione del Napoli in un momento importante della stagione.

David Neres e Matteo Politano hanno parlato al termine di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alla doppietta dell'attaccante brasiliano. Proprio il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, mostrando tutta la sua soddisfazione per la prestazione e la vittoria del trofeo. Neres e Politano nel post partita: parole dolci per Conte. A prendere subito la parola, il grande protagonista David Neres: "Sono molto contento per la doppietta. Ma soprattutto per la prestazione di gruppo e la vittoria del titolo". Subito dopo è intervenuto Politano: "Volevamo fortemente questo trofeo.

