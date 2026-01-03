A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante Kranjska Gora tv streaming

Ecco le informazioni sull'orario di inizio dello sci alpino oggi, con la startlist del gigante di Kranjska Gora, e le modalità di visione in TV e streaming. Una guida semplice e chiara per seguire le gare in modo comodo e senza sorprese. Restate aggiornati sugli orari e sui canali per non perdere nemmeno un minuto di competizione.

L’inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inaugura il 2026 con il fine settimana di Kranjska Gora: sono in programma l’odierno slalom gigante e lo slalom speciale di domani. La sesta gara stagionale tra i pali larghi ripropone con forza il duello per la leadership della classifica di specialità tra Julia Scheib e Alice Robinson. Sulle nevi di Semmering l’austriaca ha ottenuto il successo in volata che le ha consentito di operare il sorpasso in testa alla classifica anche grazie all’uscita della rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kranjska Gora, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante Tremblant, programma, streaming Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming; Scheib apre il gigante di casa, la startlist del sabato di Semmering: Goggia, Zenere e Della Mea guidano l'Italia; Slalom femminile Semmering 2025, start list e programmazione tv e streaming; Startlist gigante Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane. Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming - È il momento dell'ultimo sforzo prima di una breve pausa per le festività di fine anno. oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val Gardena e Val d’Isère, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino torna in scena per disputare due discese libere: ... oasport.it

Sci Alpino LIVE: gigante femminile Semmering 2025: risultati in diretta, start list, italiane al via - Va in scena oggi, sabato 27 dicembre, il gigante femminile di Semmering (Austria), valido come 5° gigante della stagione di Coppa del Mondo 2025- discoveryalps.it

Oggi tre diversi interventi del soccorso alpino >>> https://www.gazzettadalba.it/p=442022 - facebook.com facebook

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.