A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist gigante Tremblant programma streaming
Tutto pronto a Tremblant (in Canada) per il primo atto del doppio appuntamento riservato allo slalom gigante in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Sulla pista ‘Flying Mile’ va in scena oggi la terza prova stagionale tra le porte larghe, dopo l’opening di Soelden e la gara di una settimana fa a Copper. L’austriaca Julia Scheib guida la classifica di specialità dopo aver raccolto un primo ed un secondo posto, ma possono puntare al bersaglio grosso sulle nevi canadesi tra le altre anche la svedese Sara Hector, la neozelandese Alice Robinson e le statunitensi Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it
