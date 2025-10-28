Piglio 43enne arrestato dai Carabinieri | era in fuga dopo condanna per droga

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Piglio, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 43enne della provincia di Roma, già noto per i suoi trascorsi giudiziari. L’uomo era gravato da un provvedimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

