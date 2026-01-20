Durante la puntata di “4 di Sera” su Rete 4, Gaelazzo Bignami e Irene Tinagli si sono confrontati su temi di attualità e visioni politiche, analizzando differenze e punti di vista. La discussione ha approfondito questioni di interesse pubblico, offrendo uno spazio di dialogo tra due figure rappresentative di opposte posizioni. Un confronto che invita alla riflessione sul ruolo dell’Occidente e sui suoi obiettivi nel contesto internazionale.

Confronto a 360 gradi tra Gaelazzo Bignami e Irene Tinagli, entrambi ospiti di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. Si parte con la questione sicurezza, e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera accende la miccia. "Se vogliamo davvero parlare di integrazione, la prima regola dell'integrazione è che se queste persone vengono a casa nostra devono rispettare le nostre regole e se non le rispettano è estremamente irresponsabile". "E' pieno di omicidi fatti anche da giovani italiani, non è un problema di.", interviene l'europarlamentare del Partito democratico. "L'ho ascoltata con grande piacere, l'ho ascoltata con grande piacere perché sono convinto che basti lasciarvi parlare per far capire alla gente esattamente le cose come stanno e chi sta dalla parte giusta e chi no - la rampogna di Bignami -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Bignami inchioda la dem Tinagli: "Odiate l'Occidente, qual è il vostro obiettivo"

"L’unico obiettivo della sinistra è dividere l’Europa dagli Stati Uniti perché odia l’Occidente" Galeazzo Bignami a #4disera - facebook.com facebook

