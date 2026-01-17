Dritto e rovescio Bignami inchioda le toghe | Casa sua? La galera

In questo articolo si approfondiscono i recenti sviluppi di un episodio criminale avvenuto a Lonate Pozzolo, dove Adamo Massa è deceduto dopo un’aggressione durante una rapina. Si analizzano inoltre le posizioni giudiziarie e le implicazioni legali, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Bignami circa le responsabilità e le conseguenze per gli imputati. Un quadro chiaro e obiettivo degli eventi e delle conseguenze legali associate.

Adamo Massa è morto in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello al petto. L’uomo, insieme ad altri complici, aveva fatto irruzione nella casa di Jonathan Rivolta a Lonate Pozzolo per compiere una rapina. Il proprietario dell’abitazione avrebbe agito per legittima difesa, secondo la Procura. Si parla del caso a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. In studio c’è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che punta il dito contro i giudici: “Casa sua sarebbe stata la galera, perché aveva una sfilza di precedenti, truffa agli anziani, furto, per la quale se i giudici avessero fatto il loro lavoro quest'uomo avrebbe dovuto essere in galera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

