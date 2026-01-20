39enne tenta di stuprare una donna in un hotel a Modena e poi fugge in Portogallo arrestato

Un uomo tunisino di 39 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di aver tentato di violentare una donna in un hotel, provocandole lesioni. Dopo l’episodio, l’uomo si è allontanato e successivamente è stato rintracciato e fermato in Portogallo. L’indagine, condotta dalle autorità italiane, ha portato all’arresto dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e aggressione.

È stato eseguito un arresto per violenza sessuale e lesioni a Modena, dove un cittadino tunisino di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo una fuga all’estero. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era stato gravemente indiziato di aver aggredito una giovane di 24 anni all’interno di un albergo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari il 10 gennaio 2026. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono alla mattina del 4 gennaio scorso. In quell’occasione, l’indagato, che lavorava come addetto alla sicurezza presso una struttura alberghiera, avrebbe attirato con una scusa la giovane receptionist in una stanza adibita a magazzino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 39enne tenta di stuprare una donna in un hotel a Modena e poi fugge in Portogallo, arrestato Molesta una donna disabile in treno, bloccato dai passeggeri: 39enne arrestato a ModenaUn uomo di 39 anni è stato arrestato a Modena per aver molestato una donna disabile su un treno regionale. Cerca di violentare la collega nel magazzino, poi fugge all'estero. Arrestato un 39enneUn uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire una collega in un magazzino e successivamente fuggito all’estero. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Strappa i vestiti alla moglie per stuprarla, il figlio interviene e scoppia una rissa. Nel 2014 la morte del 39enne mentre era immobilizzato a terra dopo una rissa. I militari erano stati assolti in Cassazione, ma la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia: «Nei processi hanno tentato di dipingere mio figlio come un drogato e un deli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.