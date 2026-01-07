Molesta una donna disabile in treno bloccato dai passeggeri | 39enne arrestato a Modena

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Modena per aver molestato una donna disabile su un treno regionale. L’individuo avrebbe prima ostacolato l’ingresso della donna e, una volta a bordo, avrebbe compiuto atti molesti. L’episodio è stato segnalato dai passeggeri, che hanno fermato l’uomo e chiamato le autorità. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prima avrebbe tentato di impedire il suo ingresso su un treno regionale poi, una volta a bordo, l'avrebbe molestata. La vittima è una giovane donna in sedie a rotelle che si trovava insieme a un'amica alla stazione di Modena. L'uomo, invece, un 39enne originario della Tunisia, arrestato in quasi flagranza di reato. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio. La ricostruzione degli investigatori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 39enne avrebbe inizialmente importunato la ragazza, tentando poi di ostacolarne l'accesso al treno regionale. L'aggressione sarebbe stata fermata dall'intervento di un passeggero.

