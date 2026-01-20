20 01 – 39 i morti dell’incidente ferroviario in Spagna – Il risveglio dei giovani di Crans-Montana – Basilica di Vitruvio scoperta a Fano

Il 20 gennaio, si sono registrate 39 vittime e 43 feriti nell’incidente ferroviario avvenuto vicino ad Adamuz, in Spagna. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente. Nel frattempo, a Crans-Montana si riflette sul risveglio dei giovani, mentre a Fano è stata scoperta la Basilica di Vitruvio, un importante sito storico. Un quadro di eventi che evidenzia momenti di difficoltà e scoperte culturali.

Sono 39 i morti dell'incidente ferroviario vicino ad Adamuz, in Spagna, 43 feriti ricoverati. I testimoni: "Era un film dell'orrore". La causa si ipotizza un guasto ai binari. Al Niguarda i giovani feriti nell'incendio di Crans-Montana affrontano il risveglio. L'approccio degli psicologi dell'Ospedale milanese. Basilica di Vitruvio scoperta a Fano. È l'unica opera che l'architetto romano attribuisce a se stesso. Giuli: "Finirà sui libri di storia" La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, è salito a 39 vittime, con 73 feriti, di cui 24 in condizioni gravi.

