Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, è salito a 39 vittime, con 73 feriti, di cui 24 in condizioni gravi. Il deragliamento di un treno ad alta velocità si è verificato ieri pomeriggio, causando un grave incidente nella regione di Córdoba. Le autorità stanno attualmente gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Madrid, 19 gen. (Adnkronos) - Il deragliamento del treno ad alta velocità ad Adamuz (Cordoba) ieri pomeriggio ha causato almeno 39 morti e almeno 73 feriti, di cui 24 gravi, secondo gli ultimi dati. Diverse carrozze di un treno Iryo in viaggio da Malaga a Madrid con 300 passeggeri a bordo sono deragliate e si sono scontrate con un treno Alvia che viaggiava nella direzione opposta con 184 persone a bordo, diretto a Huelva. Diverse carrozze di questo secondo treno sono poi precipitate da un terrapieno di quattro metri, ostacolando l'accesso ai soccorsi, secondo il Ministro della Presidenza andalusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Spagna: bilancio incidente ferroviario sale a 39 morti**

Spagna: bilancio incidente ferroviario salito a 24 morti

Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, è salito a 24 morti. L’incidente ha coinvolto un treno e ha causato numerosi feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità, mentre la comunità locale si prepara a fronteggiare le conseguenze di questo grave evento.

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causando almeno 39 vittime. Secondo il ministro dei Trasporti Óscar Puente, il treno e le infrastrutture coinvolte sono relativamente nuovi e recentemente rinnovate. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che appare insolito data la recente messa in servizio dei mezzi e delle infrastrutture. La dinamica e le ragioni sono ancora in fase di accertamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Disastro ferroviario in Spagna, 21 morti e 75 feriti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano” - Il ministro dei Trasporti Óscar Puente: "Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati ... fanpage.it