14enne scomparso sottrazione minore

Dopo quattro giorni di indagini, la Procura di Verona ha avviato un procedimento per sottrazione di minore riguardo alla scomparsa di un ragazzo di 14 anni. La vicenda resta sotto attenzione, mentre le autorità continuano le ricerche per rintracciare il minore e chiarire le circostanze della sua sparizione.

20.00 Dopo 4 giorni dall'apertura delle indagini la Procura di Verona ha deciso di procedere per sottrazione di minore sulla sparizione del 14enne veronese. A riferirlo il Corriere del Veneto. Gli inquirenti ipotizzano che qualcuno stia nascondendo la fuga del ragazzo, scomparso il 12 gennaio dalla sua casa di Pozzo di San Giovanni Lupatoto. Secondo i pochi indizi il giovane sarebbe uscito di casa ma invece di andare a scuola,avrebbe preso un treno per Milano per vedere amici.I genitori: non ha conoscenze nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minoreDiego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso il 12 gennaio.

Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: si indaga per sottrazione di minore. Le tracce su TikTok e l’ipotesi del plagioDiego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso il 12 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sottrazione di minore: la procura indaga sulla scomparsa di Diego Baroni; Quattordicenne sparito, ipotesi di sottrazione di minore. L'amica della mamma: Sei tutta la sua vita, torna a casa; VIDEO | Quattordicenne scomparso, Procura indaga per sottrazione di minore; Diego Baroni, scomparso a 14 anni: si indaga per sottrazione di minore. Perizia sul computer, la pista che porta a Milano.

Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: si indaga per sottrazione di minore. Le tracce su TikTok e l’ipotesi del plagioLe ricerche si stanno concentrando nella zona di Milano, dove il suo telefono è stato agganciato per l’ultima volta. Ad alcune amiche aveva parlato di misteriosi amici che nessuno conosce ... quotidiano.net

Diego Baroni scomparso da Verona, si indaga per sottrazione di minoreIl 14enne risulta scomparso da San Giovanni Lupatoto. L'ultima traccia a Milano, forse si trova con qualcuno conosciuto online. ilfattoquotidiano.it

Diego Baroni scomparso a San Giovanni Lupatoto vicino Verona, la madre del 14enne: Mi serve aiuto

Il 14enne risulta scomparso da San Giovanni Lupatoto. L'ultima traccia a Milano, forse si trova con qualcuno conosciuto online. - facebook.com facebook

#diegobaroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola x.com