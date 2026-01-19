Zalone da record in Italia | maggior incasso di sempre

Gennaro Nunziante e Checco Zalone continuano a confermarsi come una coppia vincente nel cinema italiano. Con “Buen camino”, il film ha raggiunto, in breve tempo, un incasso di circa 70 milioni di euro, segnando il record di maggior incasso di sempre per un film in Italia. Questo risultato sottolinea il successo e la forte connessione del pubblico con le opere del regista e dell’attore.

Mentre starete leggendo queste righe, Buen camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone avrà raggiunto i 70 milioni di euro di incasso. Una cifra incredibile. L'ultimo dato certificato da Cinetel, che monitora praticamente quasi tutte le sale italiane, è quello degli incassi di sabato 17 gennaio con un totale di 68.823.069 che significa aver superato il primo Avatar di James Cameron del 2010 con i suoi 68.681.465 di euro (inclusi pure i circa due milioni della riedizione nel 2022). Insomma, comunque la si giri, Zalone, al suo 25esimo giorno di programmazione, è ufficialmente il maggior incasso da quando Cinetel, ossia dalla fine degli anni '90, registra questi numeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

