Buen Camino Checco Zalone è record assoluto | maggior incasso di sempre in Italia

In soli 24 giorni di programmazione, quel record che sembrava inavvicinabile lo segna invece la comicità popolare più amata dagli italiani e che porta ovviamente il nome di Checco Zalone. E’ con la sua ultima commedia, Buen Camino, che l’attore e autore pugliese raggiunge la vetta superando il primato detenuto da Avatar di James Cameron, che nel 2010 si era fermato a 68,6 milioni di euro. Il film, uscito il giorno di Natale, ha così superato ogni previsione, totalizzando 68.823.069 euro con 8.562.320 presenze. Insomma, dopo 5 anni di attesa, Zalone torna nei cinema con la sua formula vincente, regalando all’Italia una commedia le cui battute sono già divenute di uso comune. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

