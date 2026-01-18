Record assoluto per Checco Zalone Buen Camino il maggior incasso di sempre in Italia

Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha stabilito il nuovo record di incassi in Italia. Distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production e Mzl, questa produzione rappresenta un risultato significativo nel panorama cinematografico italiano, confermando l’apprezzamento del pubblico nei confronti di Zalone e della sua filmografia.

Record storico per Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl. Con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre.

