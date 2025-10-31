Yolo+ Cestistica Benevento cinghialesse ko nel turno infrasettimanale
Tempo di lettura: 2 minuti Sconfitta per la YOLO+ Cestistica Benevento nel turno infrasettimanale contro la Nextra Napoli. Nonostante il risultato, le cinghialesse hanno offerto una prestazione corale importante, dimostrando grande carattere contro una squadra attrezzata. A pesare sulla gara delle sannite è stato l’infortunio di Saccomanno ad inizio terzo quarto, che ha accorciato ulteriormente le rotazioni di coach Pasquariello. Inizio di gara molto equilibrato, con entrambe le squadre capaci di alzare subito i ritmi. Le cinghialesse sono brave a rispondere colpo su colpo alle avversarie, trovando anche il vantaggio a 2? dal termine con un ‘and one’ di Quaresima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
