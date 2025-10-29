WhatsApp copia Facebook e ti permetterà di personalizzare la foto profilo | quando arriva e chi potrà vederlo

WhatsApp si prepara a rivoluzionare l’aspetto dei profili utente con una funzione che fino a oggi era riservata esclusivamente agli account business: la possibilità di impostare una foto di copertina. L’ultima versione beta per Android, la 2.25.32.2 rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, contiene le prime tracce di questa novità che promette di trasformare l’esperienza visiva dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. La notizia arriva dopo anni in cui i profili WhatsApp sono rimasti fedeli a una formula minimalista: foto profilo circolare, nome, info e poco altro. Una scelta che ha sempre distinto la piattaforma di Meta dai social network più orientati alla condivisione visiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

