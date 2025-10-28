WhatsApp punta ancora sulla personalizzazione e testa le immagini di copertina sul profilo
WhatsApp prepara l’introduzione delle copertine profilo: immagini personalizzate, controlli sulla privacy e nuove opzioni per esprimersi nell’app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#rinascimento vi aspettiamo in via della Regione 179/A San Giovanni la punta CT Per info, contattare WhatsApp al 351 54 17 998 - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp testa su iOS le reazioni agli stati con sticker personalizzati - La funzione, già in prova su Android, renderà più visive e immediate le interazioni, mantenendo la crittografia end- Riporta ispazio.net
WhatsApp testa anche su iOS le reazioni agli stati con sticker interattivi - La funzione, già in sviluppo per Android, consentirà di inserire emoji personalizzabili direttamente su foto e video, ... hdblog.it scrive
WhatsApp testa le domande negli stati: arriva il question sticker interattivo - WhatsApp continua a innovare le modalità di interazione tra i suoi utenti con una nuova funzione in fase di test: le domande negli aggiornamenti di stato. Segnala hwupgrade.it