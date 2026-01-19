Voto Portogallo si va al ballottaggio

Le elezioni presidenziali in Portogallo si concluderanno con un ballottaggio il 8 febbraio, primo nella storia del paese. I due candidati in corsa sono il socialista António José Seguro e il leader di estrema destra André Ventura. La sfida si svolgerà in un contesto di crescente attenzione politica, segnando un momento significativo per il sistema elettorale portoghese.

21.40 Le elezioni presidenziali in Portogallo si decideranno con un inedito ballottaggio, l'8 febbraio, tra il candidato socialista Antònio José Seguro e il leader di estrema destra André Ventura. Seguro è arrivato in testa al primo turno con il 31,1% dei voti, contro il 23,5% di Ventura. Era dal 1986 che le elezioni presidenziali non si decidevano al secondo turno.Uno dei candidati sconfitti,il liberale Cotrim de Figueirodo ha detto che i portoghesi al ballottaggio dovranno scegliere tra "due pessime opzioni".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

