Elezioni Portogallo | si va al ballottaggio

Alle elezioni presidenziali in Portogallo si va al ballottaggio. Si contenderanno la leadership il socialista António José Seguro e il leader di estrema destra André Ventura. Il Portogallo si è recato alle urne per eleggere il successore del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, il leader che per un decennio ha incarnato la stabilità istituzionale del Paese. A contendersi la leadership sono undici candidati. Nel primo turno il vincitore è il socialista António José Seguro, con il 31,1%. Al secondo posto il leader dell’ultradestra sovranista, André Ventura, con il 23,5%. Al terzo posto il liberale João Cotrim de Figueiredo, con il 14%. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Elezioni presidenziali Portogallo, il socialista Seguro in testa: probabile ballottaggio

Presidenziali in Portogallo, al ballottaggio il socialista Seguro e l’ultradestra di Ventura

