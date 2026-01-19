Volontaria livornese aggredita la Misericordia Antignano | Episodi rari non devono compromettere la fiducia nel soccorso No a body cam e spray

Una volontaria della Misericordia di Livorno è stata recentemente aggredita durante un intervento in piazza della Repubblica. La Misericordia sottolinea che episodi di questo tipo sono rari e non devono minare la fiducia nel servizio di soccorso. L’associazione ribadisce la propria posizione contraria all’uso di body cam e spray, puntando sulla professionalità e sulla sicurezza degli operatori.

La settimana scorsa una volontaria della Misericordia di Livorno è stata aggredita durante un soccorso in piazza della Repubblica. La giovane ha raccontato che quanto accaduto l’ha scossa profondamente, ma che non vede l’ora di tornare a bordo delle ambulanze per aiutare il prossimo.Sull'accaduto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Volontaria della Misericordia aggredita, il prefetto: "Ferma condanna per l'accaduto"

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha espresso ferma condanna per l'aggressione avvenuta nei confronti di una volontaria della Misericordia in piazza della Repubblica. L'episodio, che ha coinvolto una figura impegnata nel servizio alla comunità, ha suscitato preoccupazione e richiede una risposta chiara da parte delle istituzioni. La solidarietà alle persone che dedicano il loro tempo al servizio pubblico è fondamentale per il rispetto delle attività di volontariato. Aggressioni in pronto soccorso: "Servono body cam e giubbotti antitaglio"

Dopo l'ultima aggressione a una guardia giurata nell’ospedale di Novara, il sindacato Fisascat Cisl Piemonte Orientale propone l’adozione di misure come giubbotti antitaglio, body cam e formazione specifica. Queste richieste mirano a migliorare la sicurezza del personale nei pronto soccorso, dove episodi di violenza sono purtroppo sempre più frequenti. La tutela degli operatori resta un tema prioritario per garantire un servizio sanitario sicuro e rispettoso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. «Volontaria aggredita mentre porta il cibo ai gatti della colonia»: la denuncia dell'associazione Dingo - Per fortuna solamente accuse verbali, sia chiaro, ma che rischiano di mettere ancora più a rischio l’assistenza alle colonie feline sparse per ... ilgazzettino.it Per un giorno una Befana sportiva ha volato con la sua scopa sul mondo del basket livornese e sul volontariato fornito da associazioni che necessitano quotidianamente di sostegno e solidarietà - facebook.com facebook Il racconto della volontaria della Misericordia aggredita da una paziente x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.