Aggressioni in pronto soccorso | Servono body cam e giubbotti antitaglio

Da novaratoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ultima aggressione a una guardia giurata nell’ospedale di Novara, il sindacato Fisascat Cisl Piemonte Orientale propone l’adozione di misure come giubbotti antitaglio, body cam e formazione specifica. Queste richieste mirano a migliorare la sicurezza del personale nei pronto soccorso, dove episodi di violenza sono purtroppo sempre più frequenti. La tutela degli operatori resta un tema prioritario per garantire un servizio sanitario sicuro e rispettoso.

Giubbotti antitaglio, body cam e una formazione mirata.Sono queste le richieste del sindacato Fisascat Cisl Piemonte Orientale dopo l'ennesima aggressione ad una guardia giurata all'ospedale di Novara. “Proprio nelle settimane scorse abbiamo richiesto alla società appaltatrice del servizio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

