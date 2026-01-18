Aggressioni in pronto soccorso | Servono body cam e giubbotti antitaglio

Dopo l'ultima aggressione a una guardia giurata nell’ospedale di Novara, il sindacato Fisascat Cisl Piemonte Orientale propone l’adozione di misure come giubbotti antitaglio, body cam e formazione specifica. Queste richieste mirano a migliorare la sicurezza del personale nei pronto soccorso, dove episodi di violenza sono purtroppo sempre più frequenti. La tutela degli operatori resta un tema prioritario per garantire un servizio sanitario sicuro e rispettoso.

