Volontaria della Misericordia aggredita il prefetto | Ferma condanna per l' accaduto

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha espresso ferma condanna per l'aggressione avvenuta nei confronti di una volontaria della Misericordia in piazza della Repubblica. L'episodio, che ha coinvolto una figura impegnata nel servizio alla comunità, ha suscitato preoccupazione e richiede una risposta chiara da parte delle istituzioni. La solidarietà alle persone che dedicano il loro tempo al servizio pubblico è fondamentale per il rispetto delle attività di volontariato.

