Volley trasferta amara per l’Arezzo | a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco Lupi

L’Arezzo affronta una difficile trasferta a Santa Croce, dove si conclude con una sconfitta per 3-1 contro i Codyeco Lupi. La partita ha messo in evidenza le sfide della squadra in questa fase del campionato, evidenziando aree di miglioramento e la determinazione nel proseguire il percorso.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . Trasferta negativa per il Club Arezzo, che esce sconfitto dal Palazzetto dello Sport “G. Parenti” di Santa Croce sull’Arno contro la Codyeco Lupi Santa Croce, vittoriosa per 3-1 (25-19, 20-25, 25-13, 27-25). Una partita giocata complessivamente al di sotto delle aspettative da parte degli aretini, soprattutto per l’importanza che il match rivestiva in ottica classifica. L’andamento della gara ha visto un primo set combattuto, chiuso dai padroni di casa, seguito da una buona reazione dell’Arezzo nel secondo parziale, vinto con merito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il inizio di stagione non sorride alle squadre della nostra zona in VolleY Serie B. Gruppo Lupi, Arno Toscana Garden e Codyeco Lupi hanno incontrato difficoltà, raccogliendo un solo punto su nove disponibili, con sconfitte per Pontedera, Castelfranco e Santa Croce. Un avvio che richiede attenzione e impegno per migliorare i risultati nelle prossime gare.

