Volley Serie B Gruppo Lupi Pontedera e Codyeco Lupi Domenica da protagonisti | successi per 3 a 0

Il turno di Ognissanti è stato favorevole al Gruppo Lupi Pontedera ed alla Codyeco Lupi Santa Croce. Le due squadre si sono imposte per 3-0 su Massa Carrara e Grosseto, nelle gare disputate fra le mura di casa. Hanno invece riposato i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden. Questi riprenderanno sabato prossimo col derby interno contro i "Lupi" santacrocesi, reduci da due vittorie consecutive che hanno dato una sostanziosa spinta in avanti ai ragazzi di Bocini. Una curiosità: Pontedera e Santa Croce, hanno lasciato entrambe, in questo quarto turno, 52 punti ai rispettivi avversari. Al PalaMatteoli il Gruppo Lupi si è così imposto: 25-23; 25-16; 25-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie b gruppo lupi pontedera e codyeco lupi domenica da protagonisti successi per 3 a 0

