La storia di Valentino offre uno sguardo interessante sulla parabola dei marchi che raggiungono la fama ma poi sfumano nel tempo. Esaminare come alcuni brand riescano a mantenere il loro prestigio o a scomparire ci permette di comprendere meglio le dinamiche del successo e della permanenza nel mondo del fashion e del lusso. Un’analisi sobria e accurata di queste traiettorie aiuta a capire i fattori che determinano la durata di un mito.

Morto a 93 anni a Roma, aveva scelto da tempo il silenzio. Dall’esordio romano al trionfo parigino, fino all’addio del 2007 e alla fondazione che oggi lo saluta. Amico dei grandi del Novecento, simbolo del made in Italy, seppe sparire restando un’icona globale. Una vita dedicata alla bellezza e a un’idea irripetibile di stile Diventare un mito in vita, scomparire restando al centro della scena è un onore che è toccato a pochissimi: Greta Garbo, J.D. Salinger e Valentino Garavani, morto poche ore fa a novantatré anni nella sua casa di Roma, “circondato dall’affetto dei suoi cari”, come ha scritto in una nota la Fondazione PM23 che aveva fondato e inaugurato meno di un anno fa, soprattutto in suo nome, il suo storico compagno e socio, Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vita da Valentino. Che cosa ci dice la storia di un mito sulla parabola dei brand destinati a non durare

